Однак українців їм точно перемогти не вдасться. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ефірі каналу "Рада", передає 24 канал.

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Вона зазначила, що ворожа армія станом на зараз кинула свій максимальний ресурс в Україну. Попри те, що це велика армія – процес розквіту та корупції там завжди процвітав. Тому це сильно зараз даватиметься взнаки.

"Однак те, що зараз вони кинули найбільший ресурс свідчить тільки про одне – був план терміново, миттєво захопити Україну, насамперед Києва", – зазначила вона.

Одна у ворога є один основний прорахунок – потужний опір, який чинить українська армія. Це саме те, "завдяки чому ми існуємо як країна і будемо існувати", додала Маляр.

Ніколи нас цей ворог не переможе,

– запевнила вона.

І загалом, якщо підсумувати, то це дуже дивне рішення – вторгнутися і нападати на державу, яка 8 років чинить потужний опір. І фактично, у 2014 році ми перемогли, тому що не пустили ворога далі по нашій території, вважає заступниця міноборони. Однак зараз ми значно сильніші.

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