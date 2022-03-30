Странно толеровать во время войны агентуру врага, – почему хотят запретить УПЦ МП

Из-за войны в Украине наконец-то решили запретить русскую церковь, в частности в УПЦ Московского патриархата. Депутаты считают, что это нужно было сделать давно, потому что некоторые священники являются агентурой врага.

Народный депутат Ярослав Юрчишин рассказал в эфире 24 канала, что закон предусматривает переходный период, позволяющий церковным структурам вернуться в ПЦУ и восстановить историческую справедливость.

К теме Веру никто не будет заставлять менять, – митрополит о законопроекте о запрете РПЦ

По его словам, позиция Эпифания и руководства ПЦУ такова – они считают, что эффективнее будет, когда процесс перехода людей УПЦ МП в ПЦУ будет естественным.

Почему этот вопрос подняли только сейчас? Юрчишин говорит, что довольно странно терпеть во время войны открытую агентуру врага, которая даже не скрывает своих враждебных целей.

Он рассказал, что в среде Московского патриархата уже достаточно серьезный раскол.

К примеру, отдельные священники одной из епархий выступали вместе с верующими за то, что нужно отказываться от церкви оккупанта и воссоединяться с канонической ПЦУ.

Но руководство церкви решило силой заменить придерживающихся проукраинской позиции священников и поставить промосковских. В то же время верующие не пустили в храм священника, ориентировавшегося на Россию.

К тому же, как напомнил народный депутат, множество священников Московского патриархата, фактически являющихся сетью агентуры, периодически задерживаются СБУ и разведкой.

Это указывает, что с этой агентурной сетью нужно что-то делать. Ключевая задача не закон, а вообще возможность избавиться от этой "раковой опухоли". И вряд ли это приведет к какому-то расколу, учитывая, как россияне обстреливают храмы и церкви,

– подчеркнул Юрчишин.

Кстати, в Украине планируют полностью запретить деятельность Русской православной церкви для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Уже даже подали соответствующий законопроект в Верховную Раду.

Что предусматривает законопроект относительно РПЦ: коротко

Вся церковная собственность управления РПЦ в Украине и религиозных организаций, в том числе Киевская митрополия Украинской православной церкви, в течение 48 часов со дня принятия закона должна быть инвентаризирована и национализирована.

В то же время, религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней.

К теме – Митрополит о запрете Московского патриархата, бегстве в ПЦУ и вере: