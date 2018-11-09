Странный замысел правоохранителей: на украинские дороги выезжает автобус-"призрак"

10 ноября на украинские дороги выедет автобус-"призрак", который должен напоминать водителям, что следует быть внимательными за рулем.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ в Facebook.

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В таком автобусе будто нет водителя. На самом же деле, он замаскирован, а управляют автобусом две огромные руки. По замыслу правоохранителей, такое транспортное средство напомнит водителям, что нужно быть ответственным за рулем. Ведь украинские дороги опасны, только в этом году в ДТП погибло две с половиной тысячи человек.

Автобус-"призрак", надеются в полиции, имеет лучше, чем штрафы, побудит водителей быть внимательным на дороге. Символическая акция продлится две недели. Она проходит в рамках программы "Управляй", начатой Национальной полицией вместе с Консультативной миссией ЕС.

Те, кто увидит этот авутобус, вынуждены будут задуматься о том, как они сами управляют транспортным средством,

– отметил заместитель председателя консультативной миссии ЕС Фредерик Веслау.



Фредерик Веслау

Автобус-"призрак" должен напомнить водителям о безопасности

Извне кажется, что автобусом никто не управляет

"Показать то, что человек не может быть без души. Человек должен быть ответственным. Если он сел за руль, если он идет вдоль дороги, если села на велосипед, мотоцикл – неважно – он должна думать о последствиях. Что может сам погибнуть и привести к гибели или травмированию других людей", – подчеркнул заместитель Главы Национальной полиции Александр Фацевич.

Видео с презентации автобуса-"призрака"