Чудернацький задум правоохоронців: на українські дороги виїжджає автобус-"привид", вражаючі фото

10 листопада на українські дороги виїде автобус-"привид", який має нагадувати водіям, що варто бути уважними за кермом.

Про це повідомляє прес-служба НПУ у Facebook.

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У такому автобусі ніби немає водія. Насправді ж, він замаскований, а керують автобусом дві величезні руки. За задумом правоохоронців, такий транспортний засіб нагадає водіям, що потрібно бути відповідальним за кермом. Адже українські дороги небезпечні, тільки цього року в ДТП загинуло дві з половиною тисячі людей.

Автобус-"привид", сподіваються в поліції, має краще, ніж штрафи, спонукати водіїв бути уважним на дорозі. Символічна акція триватиме два тижні. Вона відбувається у рамках програми "Керуй", започаткованій Національною поліціїє разом із консультативною місією ЄС.

Ті, хто побачить цей авутобус, змушені будуть замислитись про те, як вони самі керують транспортним засобом,

– зазначив заступник голови консультативної місії ЄС Фредерік Веслау.



Фредерік Веслау



Автобус-"привид" має нагадати водіям про безпеку



Ззовні здається, що автобусом ніхто не керує

"Показати те, що людина не може бути без душі. Людина має бути відповідальною. Якщо вона сіла за кермо, якщо вона йде вздовж дороги, якщо сіла на велосипед, мотоцикл – неважливо – вона має думати про наслідки. Що може сама загинути і привести до загибелі чи травмування інших людей", – наголосив заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Відео з презентації автобуса-"привида"