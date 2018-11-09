16:29
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Чудернацький задум правоохоронців: на українські дороги виїжджає автобус-"привид", вражаючі фото

      645 Читать новость на русском
      Автобус-"привид"
      Автобус-"привид" / Фото з соціальних мереж

      10 листопада на українські дороги виїде автобус-"привид", який має нагадувати водіям, що варто бути уважними за кермом.

      Про це повідомляє прес-служба НПУ у Facebook.

      Читайте також: Інспектори з паркування почали працювати у Львові: які будуть штрафи

      У такому автобусі ніби немає водія. Насправді ж, він замаскований, а керують автобусом дві величезні руки. За задумом правоохоронців, такий транспортний засіб нагадає водіям, що потрібно бути відповідальним за кермом. Адже українські дороги небезпечні, тільки цього року в ДТП загинуло дві з половиною тисячі людей.

      Автобус-"привид", сподіваються в поліції, має краще, ніж штрафи, спонукати водіїв бути уважним на дорозі. Символічна акція триватиме два тижні. Вона відбувається у рамках програми "Керуй", започаткованій Національною поліціїє разом із консультативною місією ЄС. 

      Ті, хто побачить цей авутобус, змушені будуть замислитись про те, як вони самі керують транспортним засобом,
      – зазначив заступник голови консультативної місії ЄС Фредерік Веслау. 

      поліція автобус-привид
      Фредерік Веслау

      автобус-привид
      Автобус-"привид" має нагадати водіям про безпеку

      автобус привид поліція
      Ззовні здається, що автобусом ніхто не керує

      "Показати те, що людина не може бути без душі. Людина має бути відповідальною. Якщо вона сіла за кермо, якщо вона йде вздовж дороги, якщо сіла на велосипед, мотоцикл – неважливо – вона має думати про наслідки. Що може сама загинути і привести до загибелі чи травмування інших людей", – наголосив заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич.

      Відео з презентації автобуса-"привида"

       

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Авто Дороги Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      7 листопада , 10:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 6 жовтня: у всій Україні буде сонячно та по-осінньому тепло
       6 жовтня , 09:31
      Нафта, авіація та Крим: про що говорили президенти України та Азербайджану
       14 липня 2016 , 12:32 1
      Матч Шахтаря в Лізі чемпіонів пройде за порожніх трибун
       31 серпня , 09:25
      Український автор історичного голу "Скуадрі Адзуррі" розкритикував Шевченка через ігнорування Селезньова
       11 жовтня , 13:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук