Об этом сообщает издание Bloomberg .

Что говорят о пленных африканцах, воевавших на стороне России?

Официальный Найроби стремится вернуть как минимум пятерых пленных, а президент Кении Уильям Руто уже обсудил этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом заявил министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади во время выступления перед законодателями.

К розыску своих граждан присоединились и другие страны континента. В частности, Министерство иностранных дел Ботсваны также пытается вернуть одного из своих граждан из украинского лагеря для военнопленных.

Кения требует признать пленных жертвами торговли людьми

По словам Мусалии Мудавади, вербовщики обманывали людей обещаниями трудоустройства в гражданском секторе – на должности водителей, охранников или поваров. Поэтому Кения настаивает на предоставлении своим гражданам статуса "жертв международной торговли людьми", а не военнопленных.

Обеспокоенность вербовкой выразило и правительство Зимбабве, подчеркнув риски отправки неподготовленных людей в зоны боевых действий.

В Южно-Африканской Республике уже задержали нескольких граждан Зимбабве, которые планировали выехать в Россию за денежное вознаграждение.

Украина соблюдает процедуру обмена пленными

Согласно официальным данным, Россия привлекла к войне более 28 тысяч иностранцев из 135 стран, из которых более 5 тысяч погибли.

В настоящее время в украинском плену находятся по меньшей мере 213 иностранных граждан, среди которых 37 – выходцы из Африки.

Несмотря на давление со стороны африканских правительств, шансы на прямое возвращение пленных остаются низкими. Украинская сторона подчеркивает, что все задержанные являются военнопленными и могут вернуться домой только в рамках процедуры обмена на пленных украинских военных.

В то же время правительство Кении сообщило, что около 84 ее граждан погибли или пропали без вести на войне, еще 34 находятся в больницах на территории России. В настоящее время страна ведет переговоры с Киевом о репатриации тел четырех погибших.

Отметим, что среди иностранцев, которых Россия привлекла к войне, естьграждане Монголии, Китая, Непала, Словакии, Кубы, Таджикистана и других государств.