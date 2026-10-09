Про це повідомляє видання Bloomberg.

Що кажуть про полонених африканців, які воювали на боці Росії?

Офіційний Найробі прагне повернути щонайменше п'ятьох полонених, а президент Кенії Вільям Руто вже обговорив це питання з українським лідером Володимиром Зеленським.

Заяву про це зробив міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді під час виступу перед законодавцями.

До розшуку своїх громадян долучилися й інші країни континенту. Зокрема, Міністерство закордонних справ Ботсвани також намагається повернути одного зі своїх жителів з українського табору для військовополонених.

Кенія вимагає визнати полонених жертвами торгівлі людьми

За словами Мусалії Мудаваді, рекрутери дурили людей обіцянками цивільного працевлаштування – посадами водіїв, охоронців або кухарів. Через це Кенія наполягає на наданні її громадянам статусу "жертв міжнародної торгівлі людьми", а не військовополонених.

Занепокоєння вербуванням висловив і уряд Зімбабве, наголосивши на ризиках відправки непідготовлених людей у зони бойових дій.

У Південно-Африканській Республіці вже затримали кількох громадян Зімбабве, які планували виїхати до Росії за грошову винагороду.

Україна дотримується процедури обміну полоненими

Згідно з офіційними даними, Росія залучила до війни понад 28 тисяч іноземців із 135 країн, із яких більше ніж 5 тисяч загинули.

Наразі в українському полоні перебувають щонайменше 213 іноземних громадян, серед яких 37 є вихідцями з Африки.

Попри тиск з боку африканських урядів, шанси на пряме повернення полонених залишаються низькими. Українська сторона наголошує, що всі затримані є військовополоненими і можуть повернутися додому лише через процедуру обміну на полонених українських військових.

Водночас уряд Кенії повідомив, що близько 84 її громадян загинули або зникли безвісти на війні, ще 34 перебувають у лікарнях на території Росії. Наразі країна веде переговори з Києвом про репатріацію тіл чотирьох загиблих.

Зауважимо, що серед іноземців, яких Росія залучила до війни, є громадяни Монголії, Китаю, Непалу, Словаччини, Куби, Таджикистану та інших держав.