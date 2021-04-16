Президент Владимир Зеленский перечислил страны, которые лучше всего понимают Украины. Первыми в списке оказались государства, которые в советское время были республиками – Латвия, Литва, Эстония.

Какие страны назвал Зеленский

По словам главы государства Украина хорошо понимает Беларусь. Об этом чиновник сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

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Знаю, как они очень хорошо к нам относятся, как молодежь к нам относится – они приезжают, они очень любят нас. Я считаю, что они заслуживают другого будущего, другого настоящего даже

– президент о Беларуси.

Он добавил, что нас хорошо понимают в Италии и Португалии, потому что там много украинцев. "Наверное, неплохо понимают в Польше, потому что там также много украинцев работает. Я знаю, что украинцев очень любят".

Зеленский подчеркнул, что большая диаспора украинцев находится в Канаде.

"Думаю, что в принципе все европейские страны с точки зрения нашего суверенитета, территориальной целостности – все нас понимают. Но назвал самых близких", – объяснил политик.

"Если Украина падет, за ней – Балтика"

Страны, которые понимают Украины, знают, что "если упадем мы, то следующими будут Балтийские страны. Следующей может быть Польша".

"Мне кажется, что они об этом думают. И в силу того, что есть такая угроза, они больше тебя понимают", – подчеркнул Зеленский.

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