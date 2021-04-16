Президент Володимир Зеленський перерахував країни, які найкраще розуміють Україну. Найпершими у списку опинилися держави, які за радянських часів були республіками – Латвія, Литва, Естонія.

Які країни назвав Зеленський

За словами глави держави Україну добре розуміє Білорусь. Про це чиновник сказав у інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

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Знаю, як вони дуже добре до нас ставляться, як молодь до нас ставиться – вони приїжджають, вони дуже люблять нас. Я вважаю, що вони заслуговують на інше майбутнє, на інше сьогодення навіть,

– президент про Білорусь.

Він додав, що нас добре розуміють в Італії та Португалії, тому що там багато українців. "Напевно, непогано розуміють у Польщі, тому що там також багато українців працює. Я знаю, що українців дуже люблять".

Зеленський підкреслив, що велика діаспора українців є в Канаді.

"Думаю, що в принципі всі європейські країни з точки зору нашого суверенітету, територіальної цілісності – всі нас розуміють. Але назвав найближчих", – пояснив політик.

"Якщо Україна впаде, за нею – Балтія"

Країни, які розуміють Україну, знають, що "якщо впадемо ми, то наступними будуть Балтійські країни. Далі може бути Польща".

"Мені здається, що вони про це думають. Через те, що є така загроза, вони більше тебе розуміють", – наголосив Зеленський.

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