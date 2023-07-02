Предыдущий президент США Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты с ядерного соглашения в 2018 году. Однако Германия, Франция и Великобритания остались в нем.

Европейские страны не отказались от соглашения, даже несмотря на то, что Иран ответил на выход США нарушением согласованных лимитов по качеству и количеству обогащенного урана. По информации The Guardian, Иран сейчас ближе к производству оружейного урана, чем когда-либо ранее.

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Непонятно, как отреагирует Иран

Решение европейских государств нарушить соглашение рискованно, поскольку непонятно, как Тегеран на это отреагирует. Особенно сейчас – когда Иран уже близок к тому, чтобы иметь возможность производить оружейный обогащенный уран.

Дипломаты ЕС и Великобритании заявляли, что нарушениями Ираном соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в частности, были:

продажа Ираном беспилотников России для использования во время ее вторжения в Украину,

возможная передача Москве иранских баллистических ракет в будущем.

На прошлой неделе глава инспекции ООН по ядерному оружию Рафаэль Гросси признал, что соглашение о мониторинге иранской ядерной программы стало очень ограниченным и фрагментарным. Иранские депутаты выступают против запланированной установки около 10 камер наблюдения в цехе по производству центрифуг на объекте в Исфахане.

Ядерное соглашение 2015 года включало ряд дат или так называемых положений об истечении срока действия, по которым Запад должен снять определенные санкции с юридических лиц. Однако тогда, в 2015 году, не предполагалось, что соглашение будет столь широко нарушаться. Оно ограничивало обогащение урана на уровне 3,67%, но Иран обогащал его до 60%.

Срок действия санкций ЕС истекает 18 октября в соответствии с резолюцией ООН, закрепившей ядерное соглашение 2015 года. Посредством ограничений Иран побуждали не делать ничего для разработки баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Они также запрещают кому-либо покупать, продавать или передавать беспилотники и их компоненты, способные летать на расстояние более 300 километров, в Иран или с него без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН, которое, кстати, так и не предоставили.

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Республиканцы выступают против соглашений с Ираном

Предстоящее ядерное соглашение находится под вопросом после переговоров в Омане между США и Ираном. Тогда Тегеран согласился не обогащать уран более 60% в обмен на освобождение Западом миллиардов замороженных средств, а также некоторых американских заключенных, которых удерживают в иранской столице.

Государственный департамент США заявил, что никакого соглашения не предусматривается. В то же время переговоры затмило то, что специального посланника США Роба Мелли отстранили от работы из-за возможного злоупотребления конфиденциальной информацией. На время расследования с Мелли была снята дипломатическая охрана.

Планируемое ограниченное соглашение с Ираном может стать главной проблемой в США, поскольку ведущие республиканцы осуждают такую идею. В частности, против выступил бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

Любое такое соглашение, формальное или неформальное, станет катастрофой для иранского народа. Деспоты в Тегеране обеспечат, чтобы ослабление санкций пошло не в пользу иранского народа, а на производство большего количества беспилотников для России, которые она сможет использовать против Украины.

– заявил Помпео.

В свою очередь, бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла, что абсолютно необходимо, чтобы Иран не получил ядерного оружия. Она обвинила Тегеран в том, что он "откладывает дело в длинный ящик". Мол, Британия заинтересована в каком-либо урегулировании, в то время как Иран разрабатывает ядерные боеголовки.