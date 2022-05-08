Об этом приглашении сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что будет принято крайне важное решение для нашей обороны.

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Будут не общие фразы поддержки

По словам Ермака, теперь для России последствия будут "очень и очень грустными". Однако пока он не может разглашать подробности того, что должны принять.

Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный совместный стейтмент, который будет содержать не только общие фразы относительно поддержки права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий.

– написал Ермак.

Ресурс CNN со ссылкой на представителя Белого дома в 18:45 сообщил, что виртуальная встреча мировых лидеров уже началась.

Какие главные темы встречи

Эта встреча будет сосредоточена на обсуждении последних событий вторжения России в Украину. Участники саммита решают, как еще больше поддержать Украину и продемонстрировать "постоянное единство G7" в их коллективном ответе. В частности, обсудят новые сокрушительные санкции против России.