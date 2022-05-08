Про це запрошення повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що ухвалять вкрай важливе рішення для нашої оборони.

До теми Розмова G7 і Зеленського в неділю навмисно приурочена до 9 травня, – Білий дім

Будуть не загальні фрази підтримки

За словами Єрмака, тепер для Росії наслідки будуть "дуже і дуже сумними". Проте поки він не може розголошувати деталі того, що мають ухвалити.

Можу проанонсувати, що за результатами зустрічі буде прийнято дуже потужний спільний стейтмент, який міститиме не лише загальні фрази щодо підтримки права України на самозахист, але й анонс цілком конкретних дій,

– написав Єрмак.

Ресурс CNN із посиланням на представника Білого дому о 18:45 повідомив, що віртуальна зустріч світових лідерів уже розпочалася.

Які головні теми зустрічі

Ця зустріч переважно буде зосереджена на обговоренні останніх подій вторгнення Росії в Україну. Учасники саміту вирішують, як ще більше підтримати Україну та продемонструвати "постійну єдність G7" у їхній колективній відповіді. Зокрема, обговорять нові нищівні санкції проти Росії.