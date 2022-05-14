Страны G7 будут активно содействовать Украине для того, чтобы мы могли дать отпор российским оккупантам. Соответствующее заявление сделали главы МИД стран "большой семерки".

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Дальнейшие действия G7

Министры иностранных дел стран G7 провели встречу в Германии, на которой согласовали свои дальнейшие действия касательно войны России против Украины. После обсуждения они сделали совместное заявление, в котором есть много позитивных новостей для украинцев.

В заявлении говорится, что страны "большой семерки" будут продолжать активно поставлять оружие украинским героям. Кроме того, они продолжат работу над политической и экономической изоляцией России. Также война может повлечь за собой глобальный продовольственный кризис, поэтому было принято решение работать и в этом направлении.

Мы неуклонно поддерживаем Украину в ее защите от неоправданной, неспровоцированной и незаконной захватнической войны России и повторяем наш постоянный призыв к России положить конец войне, которую она начала,

– заявили в G7.

Кроме того, после встречи представители Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского Союза пообещали оказывать Украине помощь "столько, сколько это потребуется". Таким образом, планы российских оккупантов по игре на истощение будут играть только против них. Агрессия России против Украины также спровоцировала "большую семерку" усилить безопасность на Балканах.

Также G7 будет противодействовать российской пропаганде, которая собирается обвинить Запад в проблемах с поставкой продукции из-за наложенных на Россию санкций.

В свою очередь, страны ЕС на следующей неделе должны доработать план отказа от российских энергоносителей и начать воплощать его даже в том случае, если Венгрия будет против этого.

Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить с помощью военной агрессии, и будем поддерживать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым,

– говорится в заявлении.

Международная ситуация: последние новости

Президент Финляндии Саули Нийнисте перезвонил Путину и сообщил о планах его страны вступить в НАТО. Он подчеркнул, что после нападения России на Украину это стало необходимым шагом для гарантии безопасности и неприкосновенности.

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые за долгое время провел разговор с Сергеем Шойгу. Он объяснил российскому "коллеге" плачевное состояние ситуации, в которой оказалась Россия и ее армия, и призвал не усложнять ситуацию еще больше.

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