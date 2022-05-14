Країни G7 будуть активно сприяти Україні для того, щоб ми могли дати відсіч російським окупантам. Відповідну заяву зробили глави МЗС країн "великої сімки".

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Подальші дії G7

Міністри закордонних справ країн G7 провели зустріч у Німеччині, на якій узгодили свої подальші дії щодо війни Росії проти України. Після обговорення вони зробили спільну заяву, в якій є багато позитивних новин для українців.

У заяві йдеться про те, що країни "великої сімки" будуть продовжувати активно постачати зброї українським героям. Окрім того, вони продовжать роботу над політичною та економічною ізоляцією Росії. Також війна може спричинити глобальну продовольчу кризу, тому було прийняте рішення працювати й у цьому напрямку.

Ми непохитно підтримуємо Україну в її захисті від невиправданої, неспровокованої та незаконної загарбницької війни Росії і повторюємо наш постійний заклик до Росії покласти край війні, яку вона розпочала,

– заявили у G7.

Окрім того, після зустрічі представники Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та Європейського Союзу пообіцяли надавати Україні допомогу "стільки, скільки це буде потрібно". Таким чином, плани російських окупантів щодо гри на виснаження будуть грати лише проти них. Агресія Росії проти України також спровокувала "велику сімку" посилити безпеку на Балканах.

Також G7 буде протидіяти російській пропаганді, яка збирається звинуватити Захід у проблемах з постачанням продукції через накладені на Росію санкції.

Своєю чергою країни ЄС наступного тижня мають доопрацювати план відмови від російських енергоносіїв та почати втілювати його навіть у тому випадку, якщо Угорщина виступатиме проти цього.

Ми ніколи не визнаємо кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будемо підтримувати нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим,

– йдеться у заяві.

Міжнародна ситуація: останні новини

Президент Фінляндії Саулі Нійністе передзвонив Путіну та повідомив про плани його країни вступити у НАТО. Він підкреслив, що після нападу Росії на Україну це стало необхідним кроком для гарантії безпеки та недоторканності.

Глава Пентагону Ллойд Остін уперше за довгий час провів розмову з Сергієм Шойгу. Він пояснив російському "колезі" плачевний стан ситуації, в якій опинилася Росія та її армія, та закликав не ускладнювати ситуацію ще більше.

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