В течение 5 дней Австралия, США и Китай проводили масштабную спецоперацию, чтобы эвакуировать из Антарктиды больного члена экспедиции.

Болезнь человека не связана с коронавирусом. Об этом сообщает BBC. Актуально Немецкий пилот пролетел маршрут в форме шприца в поддержку вакцинации: фото Детали операции Австралийский антарктический отдел (AAD) заявила, что спецоперация была очень сложной.

По медицинским показателям мужчину пришлось экстренно эвакуировать со станции Дэвис в восточной Антарктиде.

К счастью, неподалеку проходил китайский ледокол.

Его вертолеты применили, чтобы подвезти спасательную группу ближе к станции. Ее члены проложили там взлетно-посадочную полосу для американского самолета, который должен был эвакуировать больного экспедитора.

Американский самолет Basler преодолел более 2 тысячи км от станции Мак-Мердо в Америке до австралийского аэродрома Уилкинс.

Эвакуированного мужчину забрали из лыжной трассы.