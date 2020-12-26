Корабли, вертолеты и самолеты: как страны мира эвакуировали из Антарктиды больного исследователя
В течение 5 дней Австралия, США и Китай проводили масштабную спецоперацию, чтобы эвакуировать из Антарктиды больного члена экспедиции.
Болезнь человека не связана с коронавирусом. Об этом сообщает BBC.
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Детали операции
- Австралийский антарктический отдел (AAD) заявила, что спецоперация была очень сложной.
- По медицинским показателям мужчину пришлось экстренно эвакуировать со станции Дэвис в восточной Антарктиде.
- К счастью, неподалеку проходил китайский ледокол.
- Его вертолеты применили, чтобы подвезти спасательную группу ближе к станции. Ее члены проложили там взлетно-посадочную полосу для американского самолета, который должен был эвакуировать больного экспедитора.
- Американский самолет Basler преодолел более 2 тысячи км от станции Мак-Мердо в Америке до австралийского аэродрома Уилкинс.
- Эвакуированного мужчину забрали из лыжной трассы.
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