Упродовж 5 днів Австралія, США та Китай проводили масштабну спецоперацію, щоб евакуювати з Антарктиди хворого члена експедиції.

Хвороба чоловіка не пов'язана з коронавірусом. Про це повідомляє BBC. Актуально Німецький пілот пролетів маршрут у формі шприца на підтримку вакцинації: фото Деталі операції Австралійський антарктичний відділ (AAD) заявила, що спецоперація була напрочуд складною. Через медичні показники чоловіка довелося екстрено евакуювати зі станції Девіс у східній Антарктиді. На щастя, неподалік проходив китайський криголам. Його вертольоти застосували, щоб підвезти рятувальну групу ближче до станції. Її члени проклали там злітно-посадкову смугу для американського літака, який мав евакуювати хворого експедитора. Американський літак Basler подолав понад 2 тисячі кілометри від станції Мак-Мердо в Америці до австралійського аеродрому Уілкінс. Евакуйованого чоловіка забрали з лижної траси.