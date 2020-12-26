Кораблі, вертольоти та літаки: як країни світу евакуйовували з Антарктиди хворого дослідника
Упродовж 5 днів Австралія, США та Китай проводили масштабну спецоперацію, щоб евакуювати з Антарктиди хворого члена експедиції.
Хвороба чоловіка не пов'язана з коронавірусом. Про це повідомляє BBC.
Актуально Німецький пілот пролетів маршрут у формі шприца на підтримку вакцинації: фото
Деталі операції
- Австралійський антарктичний відділ (AAD) заявила, що спецоперація була напрочуд складною.
- Через медичні показники чоловіка довелося екстрено евакуювати зі станції Девіс у східній Антарктиді.
- На щастя, неподалік проходив китайський криголам.
- Його вертольоти застосували, щоб підвезти рятувальну групу ближче до станції. Її члени проклали там злітно-посадкову смугу для американського літака, який мав евакуювати хворого експедитора.
- Американський літак Basler подолав понад 2 тисячі кілометри від станції Мак-Мердо в Америці до австралійського аеродрому Уілкінс.
- Евакуйованого чоловіка забрали з лижної траси.
Поділитися новиною