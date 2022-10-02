Соответствующую информацию обнародовал министр обороны Словакии Ярослав Надж после встречи с датским коллегой Мортеном Бедсковым в Копенгагене. Оружие этого типа уже есть в ВСУ, поэтому его уже активно используют.

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ВСУ получат гаубицы от Запада

По данным словацкого министра обороны, заказ будет охватывать 16 гаубиц, которые еще планируют изготовить. Их цена – 92 миллиона евро.

Ярослав Надж отметил, что это коммерческий заказ, который для Украины профинансируют страны Запада. В частности, Дания, Норвегия и Германия.

Кроме того, министр обороны Дании Мортен Бедсков объяснил, что Дания выделит ориентировочно 30,9 миллиона евро.

Этим пожертвованием Дания еще раз помогает предоставить важное оборудование Украине. Война в Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому очень важно, чтобы мы также поддерживали борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе, – объяснил Мортен Бедсков.

Германия пообещала Украине IRIS-T

Во время визита в Одессу министр обороны Германии Кристине Ламбрехт пообещала, что первая единица зенитного ракетного комплекса IRIS-T, которую Германия обещала передать ВСУ, поступит в Украину "в ближайшие дни". Однако точную дату министр не назвала.

"Ключевой момент сейчас состоит в том, чтобы эти атаки (ракетные удары России – 24 канал), которые нацелены против гражданского населения и используются для устрашения и убийств, чтобы с этими воздушными атаками можно было бороться", – сообщила немецкая министр.

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