Відповідну інформацію оприлюднив міністр оборони Словаччини Ярослав Надж після зустрічі з датським колегою Мортеном Бєдсковим у Копенгагені. Зброя цього типу вже є в ЗСУ, тож її вже активно використовують.

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ЗСУ отримають гаубиці від Заходу

За даними словацького міністра оборони, замовлення охоплюватиме 16 гаубиць, які ще планують виготовити. Їхня ціна – 92 мільйони євро.

Ярослав Надж зауважив, що це комерційне замовлення, яке для України профінансують країни Заходу. Зокрема, Данія, Норвегія та Німеччина.

Окрім того, міністр оборони Данії Мортен Бьодсков пояснив, що Данія виділить орієнтовно 30,9 мільйона євро.

Цією пожертвою Данія ще раз допомагає надати важливе обладнання Україні. Війна в Україні, на жаль, буде затяжною. Тому дуже важливо, щоб ми також підтримували боротьбу українців за свободу в довгостроковій перспективі, – пояснив Мортен Бьодсков.

Німеччина пообіцяла Україні IRIS-T

Під час візиту в Одесу міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт пообіцяла, що перша одиниця зенітного ракетного комплексу IRIS-T, яку Німеччина обіцяла передати ЗСУ, надійде в Україну "найближчими днями". Однак точну дату міністерка не назвала.

"Ключовий момент зараз полягає в тому, щоб ці атаки (ракетні удари Росії – 24 канал), які націлені проти цивільного населення та використовуються для залякування та вбивств, щоб з цими повітряними атаками можна було боротися", – повідомила німецька міністерка.

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