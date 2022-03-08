Страны Запада разработают для восстановления Украины аналог "плана Маршалла", - Борис Джонсон

В странах Запада будет разрабатываться аналог "плана Маршала", чтобы помочь Украине. Речь идет о восстановлении нашего государства после победы в войне с Россией.

Разработку плана анонсировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 8 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление политика.

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Несмотря на все, что происходит

Он рассказал, что уже достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины готовность запада помогать. Мол, несмотря на то, что происходит, после победы все будет хорошо.

Как только будет защищена и восстановлена ​​свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины,

– сказал Джонсон.

Что такое "План Маршалла"

Программа экономической помощи, разработанная для государств Европы после Второй мировой войны.



Решение о плане принял в 1947 году тогдашний госсекретарь США Джордж К. Маршалл. Именно это помогло Европе быстро оправиться и прийти к стремительному экономическому и социальному развитию.

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