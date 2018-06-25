Страны-члены ЕС подписали соглашение о создании совместных сил военного реагирования

Министры обороны 9 стран-членов Евросоюза, включая Великобританию, подписали соглашение о создании Европейских сил военного реагирования. Цель такого шага для армий стран – научиться действовать вместе.

Европейские силы военного реагирования будут направлены на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях вблизи границ Европы, передает Politico.

В группу входят Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.

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Цель: наши вооруженные силы учатся, знакомясь друг с другом и действуют совместно. Благодаря обменам между персоналом и совместным учениям мы создадим европейскую стратегическую культуру. Мы будем готовы предусмотреть кризисы и быстро и эффективно реагировать на них,

– отметила министр обороны Франции Флоренс Парли.

Соглашение отличается от европейского оборонного пакта, известного как PESCO, который, в свою очередь, включает в себя все другие страны ЕС, кроме Великобритании, Мальты и Дании.

"Великобритания была очень заинтересована в подписании соглашения, чтобы поддерживать сотрудничество с Европой за пределами двусторонних связей", – добавила Парли.