Країни-члени ЄС підписали угоду про створення спільних сил військового реагування
Міністри оборони 9 країн-членів Євросоюзу, включно з Великобританією, підписали угоду про створення Європейських сил військового реагування. Мета такого кроку для армій країн – навчитися діяти разом.
Європейські сили військового реагування будуть спрямовані на швидке розгортання військ у кризових ситуаціях поблизу кордонів Європи, передає Politico.
У групу входять Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Естонія, Іспанія і Португалія.
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Мета: наші збройні сили навчаються, знайомлячись один з одним і діють спільно. Завдяки обмінам між персоналом та спільними навчаннями ми створимо європейську стратегічну культуру. Ми будемо готові передбачити кризи та швидко і ефективно реагувати на них,
– зазначила міністр оборони Франції Флоренс Парлі.
Угода відрізняється від європейського оборонного пакту, знаного як PESCO, який, своєю чергою, включає в себе всі інші країни ЄС,окрім Великобританії, Мальти і Данії.
"Велика Британія була дуже зацікавлена в підписанні угоди, щоб підтримувати співпрацю з Європою за межами двосторонніх зв'язків", – додала Парлі.