Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах в Украине

Послы стран Большой семерки поздравили предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.

В то же время страны G7 призвали кандидатов в президенты соблюдать нормы закона при подготовке и проведении второго тура выборов.

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Послы G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере,

– говорится в сообщении.

Ранее Специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва дал оценку выборам в Украине, отметив, что первый тур был конкурентным и свободным.

Кроме того, на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет комментировать выборы в Украине к результатам второго тура.

Смотрите видео о главном на президентских выборах 2019: