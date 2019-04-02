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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах в Украине

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      Страны G7 прокомментировали выборы в Украине
      Страны G7 прокомментировали выборы в Украине / Фото из открытых источников

      Послы стран Большой семерки поздравили предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.

      В то же время страны G7 призвали кандидатов в президенты соблюдать нормы закона при подготовке и проведении второго тура выборов.

      Читайте также: Как прошли президентские выборы-2019: главное

      Послы G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере,
      – говорится в сообщении.

      Ранее Специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва дал оценку выборам в Украине, отметив, что первый тур был конкурентным и свободным.

      Кроме того, на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет комментировать выборы в Украине к результатам второго тура.

      Смотрите видео о главном на президентских выборах 2019:

       

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      Теги: большая семерка Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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