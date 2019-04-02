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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ про вибори в Україні

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      Країни G7 прокоментували вибори в Україні
      Країни G7 прокоментували вибори в Україні / Фото з відкритих джерел

      Посли країн Великої сімки привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.

      Водночас країни G7 закликали кандидатів у президенти дотримуватися норм закону під час підготовки і проведення другого туру виборів.

      Читайте також: Як пройшли президентські вибори-2019: головне

      Посли G7 вітають попередні висновки ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів в Україні, проведений 31 березня, пройшов в конкурентній боротьбі і в основному в мирній і безпечній атмосфері,
      – йдеться в повідомленні.

      Раніше Спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва дав оцінку виборам в Україні, зазначивши, що перший тур був конкурентним і вільним.

      Крім того, на прес-конференції у Вашингтоні генсекретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО не буде коментувати вибори в Україні до результатів другого туру.

      Дивіться відео про головне на президентських виборах 2019:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Велика сімка
      Джерело: 24 Канал
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