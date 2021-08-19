Жители города размещают в соцсетях фото и видео последствий стихии. На них видно, что оккупированный Симферополь страдает от большого количества воды.

Важно Украину никак не оставляет непогода: где ждать град, шквалы ветра и грозы

Больше всего пострадал центр города, а также:

улицы Луговая и Кечкеметская,

район Кубанского рынка и железнодорожного вокзала.

В разных частях оккупированного Симферополя заметили град. Именно из-за него ряд самолетов не смогли вовремя вылететь, а рейсы перенесли. По последним данным, в аэропорту Симферополя задерживается прилет 9 самолетов из-за непогоды.

В Симферополе выпала месячная норма осадков

Как сообщила глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, за несколько часов в Симферополе выпало больше месячной нормы осадков.

57 миллиметров осадков выпало в Симферополе за 2 часа. Месячная норма – 41 миллиметр,

– уточнила она.

Что происходит в Симферополе: смотрите видео

Сколько еще будет бушевать непогода

Синоптики крымского Гидрометцентра уже давно предупреждали о непогоде. Град и ливни повлекло прохождение холодного фронтального раздела. Такая погода будет на оккупированном полуострове минимум до конца 20 августа.

Обратите внимание! Непогода в оккупированном Крыму продолжается с 12 августа. Тогда из-за сильных ливней оказалась подтопленной трасса из Симферополя в Ялту, а также несколько домовладений в Симферопольском районе. Позже непогода переместилась на восток Крыма, где затопило несколько сел, город Керчь и часть трассы Таврида.