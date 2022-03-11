Страшная Россия не может победить Украину без "сирийских тапочников", – Арестович

Началась третья неделя героического сопротивления украинцев против российских оккупантов. Враги несут сокрушительные потери, поэтому оставшиеся в России солдаты совсем не хотят ехать на "спецоперацию".

Президент страны-агрессора Владимир Путин разрешил отправлять на войну с Украиной добровольцев, в том числе из Сирии. Советник Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о причинах такого решения.

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Россия не может победить Украину

Арестович напомнил, что такая "страшная" Россия хотела захватить Украину за 3 дня. Однако вражеские военные не могут одолеть наших защитников. Поэтому Путин разрешил отправлять на войну "сирийских тапочников".

Они же рассказывали, что за трое суток победят. А теперь без сирийских 16 тысяч не могут взять ни одного города,

– заметил советник ОП.

Арестович добавил, что за все время войны захватчики не разгромили ни одну бригаду ВСУ. Все украинские бригады сейчас воюют.

"Уже дергают сирийцев. А где же мощная российская армия, вторая в мире? Если без сирийцев они не могут справиться", – отметил советник ОП.

Арестович подытожил, что возле Харькова ночью сейчас минус 16 мороза. Поэтому можно представить, как сирийцы будут воевать.

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