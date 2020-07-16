В Приморском районе Мариуполя 15 июля случилась авария, в результате которой пострадали 4 человека. На одной из улиц города столкнулись две легковые машины, одну от удара занесло в столб. Чтобы помочь пострадавшим выбраться из автомобиля, вызвали спасателей.

О резонансной аварии информирует пресс-служба Центрального отдела Нацполиции Мариуполя и ГСЧС. Смотрите также В Харькове трамвай протаранил пожарную машину: авто опрокинуло на бок – фото, видео Что известно о ДТП в Мариуполе: Оно произошло около 13:30 на перекрестке улиц Батумской и Ушакова в Приморском районе города.

Столкнулись автомобили Toyota и Geely.

Предварительно установлено, что водитель Toyota, мужчина 1945 года рождения не предоставил преимущество в движении другому авто, из-за чего, пострадал водитель и трое пассажиров автомобиля Geely.

Как видно с фото, от удара один из автомобилей отбросило в столб, у другой – сильно смят капот.

На месте аварии работали следователи Приморского отделения полиции. Они открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Продолжается досудебное расследование.



Авария в Мариуполе Место ДТП в Мариуполе Разбитый автомобиль Что известно о пострадавших: Спасатели сначала сообщали о 5 пострадавших. Впрочем, в полиции уточнили, что их 4.

Пострадали водитель и 3 пассажира автомобиля Geely. Следовательно, в медучреждения были госпитализированы: мужчины 1995, 1997 и 1999 годов рождения, а также девушка 2002 года рождения. Все получили разной степени телесные повреждения.

Спасатели, которых вызвали на место ДТП, извлекли из искореженного автомобиля двух пострадавших. После этого с помощью носилок их перенесли в карету "скорой помощи".