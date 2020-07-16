Страшна ДТП у Маріуполі: щоб дістати потерпілих із авто, викликали рятувальників – фото
У Приморському районі Маріуполя 15 липня трапилася аварія, в результаті якої постраждали 4 людей. На одній із вулиць міста зіткнулися дві легкові автівки, одну від удару занесло у стовп. Щоб допомогти постраждалим вибратися із автомобіля, викликали рятувальників.
Про резонансну аварію інформує пресслужба Центрального відділу Нацполіції Маріуполя і ДСНС.
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Що відомо про ДТП у Маріуполі:
- Вона сталася близько 13:30 на перехресті вулиць Батумської та Ушакова у Приморському районі міста.
- Зіткнулися автомобілі Toyota та Geely.
- Попередньо встановлено, що водій Toyota, чоловік 1945 року народження не надав перевагу в русі іншому авто, через що, постраждав водій та троє пасажирів, автомобіля Geely.
- Як видно з фото, від удару одну з автівок відкинуло у стовп, в іншої – сильно зім’ятий капот.
- На місці аварії працювали слідчі Приморського відділення поліції. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Триває досудове розслідування.
Аварія у Маріуполі
Місце ДТП у Маріуполі
Потрощений автомобіль
Що відомо про постраждалих:
- Рятувальники спершу повідомляли про 5 постраждалих осіб. Втім, у поліції уточнили, що їх 4.
- Постраждали водій та 3 пасажирів автомобіля Geely. Відтак, до медзакладу були госпіталізовані: чоловіки 1995, 1997 та 1999 років народження, а також дівчина 2002 року народження. Усі отримали різного ступеню тілесні ушкодження.
- Рятувальники, яких викликали на місце ДТП, витягували із понівеченої автівки двох постраждалих. Після цього за допомогою нош їх перенесли до карети "швидкої допомоги".