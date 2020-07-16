У Приморському районі Маріуполя 15 липня трапилася аварія, в результаті якої постраждали 4 людей. На одній із вулиць міста зіткнулися дві легкові автівки, одну від удару занесло у стовп. Щоб допомогти постраждалим вибратися із автомобіля, викликали рятувальників.

Про резонансну аварію інформує пресслужба Центрального відділу Нацполіції Маріуполя і ДСНС. Дивіться також У Харкові трамвай протаранив пожежну машину: авто перекинуло на бік – фото, відео Що відомо про ДТП у Маріуполі: Вона сталася близько 13:30 на перехресті вулиць Батумської та Ушакова у Приморському районі міста.

Зіткнулися автомобілі Toyota та Geely.

Попередньо встановлено, що водій Toyota, чоловік 1945 року народження не надав перевагу в русі іншому авто, через що, постраждав водій та троє пасажирів, автомобіля Geely.

Як видно з фото, від удару одну з автівок відкинуло у стовп, в іншої – сильно зім’ятий капот.

На місці аварії працювали слідчі Приморського відділення поліції. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Триває досудове розслідування.

Аварія у Маріуполі

Місце ДТП у Маріуполі

Потрощений автомобіль Що відомо про постраждалих: Рятувальники спершу повідомляли про 5 постраждалих осіб. Втім, у поліції уточнили, що їх 4.

Постраждали водій та 3 пасажирів автомобіля Geely. Відтак, до медзакладу були госпіталізовані: чоловіки 1995, 1997 та 1999 років народження, а також дівчина 2002 року народження. Усі отримали різного ступеню тілесні ушкодження.

Рятувальники, яких викликали на місце ДТП, витягували із понівеченої автівки двох постраждалих. Після цього за допомогою нош їх перенесли до карети "швидкої допомоги".