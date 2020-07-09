В Николаевской области 9 июля произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб мужчина, которому не удалось вовремя выбраться из горящей машины.

Авария произошла вблизи села Федоровка Березанского района. Об этом сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на ГСЧС области. Смотрите также Пьяный следователь на бешеной скорости въехал в грузовик: машину разорвало – фото, видео Что известно об обстоятельствах ДТП на Николаевщине Автомобили ЗАЗ 1103 "Славута" и Volkswagen столкнулись на автодороге Одесса – Николаев. После этого обе машины загорелись.

По предварительным данным, в ЗАЗ загорелась электропроводка и пламя перекинулось на Volkswagen.

Пассажир "Славуты" успел выскочить из автомобиля, а вот водитель не смог открыть дверь и сгорел заживо. Известно, что в легковушке было установлено газобаллонное оборудование.

В результате аварии на трассе возникли пробки. Авария на трассе Одесса – Николаев / Фото "Новости N"