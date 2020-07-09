Страшна ДТП на трасі Одеса – Миколаїв: чоловік заживо згорів в палаючому авто – фото
У Миколаївській області 9 липня сталася смертельна аварія. В результаті ДТП загинув чоловік, якому не вдалося вчасно вибратись із палаючої автівки.
Аварія стался поблизу села Федорівка Березанського району. Про це повідомляє місцеве видання "Новости N" із посиланням на обласну ДСНС.
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Що відомо про обставини ДТП на Миколаївщині
- Автомобілі ЗАЗ 1103 "Славута" і Volkswagen зіткнулися на автодорозі Одеса – Миколаїв. Після цього обидві машини загорілися.
- За попередніми даними, у ЗАЗ загорілася електропроводка і полум'я перекинулося на Volkswagen.
- Пасажир "Славути" встиг вискочити з автомобіля, а ось водій не зміг відкрити двері і згорів заживо. Відомо, що в легковику було встановлено газобалонне обладнання.
- В результаті аварії на трасі виникли затори.
Аварія на трасі Одеса – Миколаїв / Фото "Новости N"