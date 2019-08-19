20:03
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Страшное ДТП с автобусом на Черкасщине, есть погибшие: фото, видео

      619 Читати новину українською
      ДТП с автобусом на Черкасщине
      ДТП с автобусом на Черкасщине / Нацполиция

      На выезде из поселка Чернобай на Черкасщине, столкнулись два автомобиля. В результате страшной аварии погибли три человека.

      По данным Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы".

      К слову: Такси Uklon попало в жуткое ДТП, погибла пассажирка

      В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли, еще один – травмирован. Кроме этого, травмы получили восемь пассажиров автобуса.

      автобус дтп черкаси
      Последствия страшной аварии на Черкащине

      "Следовательно женщину, примерно 30 лет, из автомобиля транспортировали в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой и скальпированной раной лба. Еще четверо пострадавших пассажирок автобуса – женщин в возрасте – с многочисленными травмами и переломами доставили в Чернобаевскую многопрофильную больницу", – пояснили в ведомстве.

      дтп черкаси автобус
      Водитель и два пассажира легковушки погибли

      Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. В полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

      Видео жуткой аварии на Черкащине:

       

      blog_ava
      Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины
      сегодня
      7808
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Черкасс
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 332
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 185
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 534
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 40
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2189
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук