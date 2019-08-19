Страшное ДТП с автобусом на Черкасщине, есть погибшие: фото, видео

На выезде из поселка Чернобай на Черкасщине, столкнулись два автомобиля. В результате страшной аварии погибли три человека.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы".

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В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли, еще один – травмирован. Кроме этого, травмы получили восемь пассажиров автобуса.



Последствия страшной аварии на Черкащине

"Следовательно женщину, примерно 30 лет, из автомобиля транспортировали в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой и скальпированной раной лба. Еще четверо пострадавших пассажирок автобуса – женщин в возрасте – с многочисленными травмами и переломами доставили в Чернобаевскую многопрофильную больницу", – пояснили в ведомстве.



Водитель и два пассажира легковушки погибли

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. В полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Видео жуткой аварии на Черкащине: