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      Страшна ДТП з автобусом на Черкащині, є загиблі: фото, відео

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      ДТП з автобусом на Черкащині
      ДТП з автобусом на Черкащині / Нацполіція

      На виїзді з селища Чорнобай, що на Черкащині, зіткнулися дві автівки. В результаті жахливої аварії загинули три людини.

      За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом "Богдан", сполученням "Миргород-Черкаси".

      До слова: Таксі Uklon потрапило у моторошну ДТП, загинула пасажирка

      Внаслідок ДТП водій та два пасажири легковика загинули, ще один – травмований. Окрім цього, травми отримали і вісім пасажирів автобуса. 

      автобус дтп черкаси
      Наслідки страшної аварії на Черкащині

      "Відтак жінку, приблизно 30 років, з автомобіля транспортували в реанімаційне відділення з закритою черепно-мозковою травмою та скальпованою раною лоба. Ще чотирьох постраждалих пасажирок автобуса – жінок поважного віку – з численними травмами та переломами доставили до Чорнобаївської багатопрофільної лікарні", – пояснили у відомстві.

      дтп черкаси автобус
      Водій та два пасажири легковика загинули

      Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". 

      Відео моторошної аварії на Черкащині:

       

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      Теги: Новини України Новини Черкас Аварії та ДТП Жертви
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