Страшна ДТП з автобусом на Черкащині, є загиблі: фото, відео

На виїзді з селища Чорнобай, що на Черкащині, зіткнулися дві автівки. В результаті жахливої аварії загинули три людини.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом "Богдан", сполученням "Миргород-Черкаси".

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Внаслідок ДТП водій та два пасажири легковика загинули, ще один – травмований. Окрім цього, травми отримали і вісім пасажирів автобуса.



Наслідки страшної аварії на Черкащині

"Відтак жінку, приблизно 30 років, з автомобіля транспортували в реанімаційне відділення з закритою черепно-мозковою травмою та скальпованою раною лоба. Ще чотирьох постраждалих пасажирок автобуса – жінок поважного віку – з численними травмами та переломами доставили до Чорнобаївської багатопрофільної лікарні", – пояснили у відомстві.



Водій та два пасажири легковика загинули

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

Відео моторошної аварії на Черкащині: