Страшное смертельное ДТП с участием беременной произошло на Сумщине, – СМИ

19 мая в городе Ромны на Сумщине автомобиль BMW, убегая от полиции, на огромной скорости боком врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter, ехавший на встречу. В результате водитель и беременная пассажирка легковушки погибли.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что мужчине и женщине на вид было от 23 до 25 лет.



Беременная женщина погибла в жуткой ДТП на Сумщине

Как подчеркивают журналисты, тело беременной женщины было очень изуродовано, поскольку на место, где она сидела, пришелся основной удар. В итоге его пришлось извлекать спасателям.

Что касается водителя буса, то его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Причиной же погони с полицией, стало то, что водитель BMW грубо нарушал правила и не становился по требованию правоохранителей.