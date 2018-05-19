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Страшное смертельное ДТП с участием беременной произошло на Сумщине, – СМИ

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Жуткое ДТП, в котором погибла молодая беременная женщина, произошло в Сумской области
Жуткое ДТП, в котором погибла молодая беременная женщина, произошло в Сумской области / dtp.kiev.ua

19 мая в городе Ромны на Сумщине автомобиль BMW, убегая от полиции, на огромной скорости боком врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter, ехавший на встречу. В результате водитель и беременная пассажирка легковушки погибли.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что мужчине и женщине на вид было от 23 до 25 лет.

ДТП, Сумская область, беременная, жертва
Беременная женщина погибла в жуткой ДТП на Сумщине

Как подчеркивают журналисты, тело беременной женщины было очень изуродовано, поскольку на место, где она сидела, пришелся основной удар. В итоге его пришлось извлекать спасателям.

Что касается водителя буса, то его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Причиной же погони с полицией, стало то, что водитель BMW грубо нарушал правила и не становился по требованию правоохранителей.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Сумы Аварии и ДТП Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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