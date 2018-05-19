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Страшна смертельна ДТП за участю вагітної сталася на Сумщині, – ЗМІ

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Страшна смертельна ДТП за участю вагітної сталася на Сумщині, – ЗМІ

19 травня у місті Ромни, що на Сумщині автомобіль BMW, автомобіль BMW, утікаючи від поліції, на величезній швидкості боком врізався у мікроавтобус Volkswagen Transporter, що їхав на зустріч. У результа водій і вагітна пасажирка легковика загинули.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що чоловікові та жінці на вигляд було від 23 до 25 років.

ДТП, Сумщина, вагітна, жертва
Вагітна жінка загинула у моторошній ДТП на Сумщині 

Як підкреслюють журналісти, тіло вагітної жінки було дуже понівеченим, оскільки на місце, де вона сиділа, припав основний удар. У підсумку його довелося витягати рятувальникам.

Щодо водія буса, то його у важкому стані доправили до лікарні.

Причиною гонитви з поліцією, стало те, що водій BMW грубо порушував правила та не ставав на вимогу правоохоронців.

 

Теги: Кримінальні новини Новини України Жертви Аварії та ДТП Суми
Джерело: 24 Канал
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