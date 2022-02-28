Их ранения – разной степени тяжести. Известно, что одна женщина умерла.

Обратите внимание Россияне не армия, это – орда, – Жадан об обстреле Харькова

Этому нет прощения

Однако точное количество раненых пока неизвестно. Поскольку последний обстрел закончился только недавно, количество пострадавших может изменяться.

Спасатели сообщили, что за последние сутки в медучреждения города доставили 44 раненых, из которых 7 человек умерли.

"Этому нет прощения! Бьем врага всеми силами и средствами! Слава Украине", – говорится в сообщении.

ГСЧС опубликовали видео последствий

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем телеграме опубликовала видео ужасных последствий действий врага.

Враг обстреливает дома / Скриншот с видео

В городе – массовые пожары / Скриншот с видео

Враг никого не жалеет / Скриншот с видео

В Харькове очень много раненых / Скриншот с видео

Обратите внимание! Видео спасателей можно посмотреть в телеграме ГСЧС. Однако просим людей со слабой психикой не просматривать соответствующие кадры.

Полный текст публикации:

Харьков: страшная статистика последствий "русского мира" После последнего обстрела города Харькова в больницы поступил 31 человек с ранениями разной степени тяжести. Одна женщина умерла. Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых. Из всех доставленных умерло 7 человек. Этому нет прощения! Бьем врага всеми силами и средствами! Слава Украине!

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