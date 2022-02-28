Їхні поранення – різного ступеню тяжкості. Відомо, що одна жінка померла.

Зверніть увагу Росіяни не армія, це – орда, – Жадан про обстріл Харкова

Цьому немає прощення

Однак точна кількість поранених поки не відома. Оскільки останній обстріл закінчився тільки нещодавно, то кількість постраждалих може змінюватися.

Рятувальники повідомили, що за останню добу в медзаклади міста доправили 44 поранених, з яких 7 осіб померли.

"Цьому немає прощення! Б'ємо ворога усіма силами та засобами! Слава Україні", – мовиться у повідомленні.

ДСНС опублікували відео наслідків

Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму телеграмі опублікувала відео жахливих наслідків дій ворога.



Ворог обстрілює будинки / Скриншот з відео



В місті – масові пожежі / Скриншот з відео



Ворог нікого не шкодує / Скриншот з відео



В Харкові дуже багато поранених / Скриншот з відео

Зверніть увагу! Відео рятувальників можете переглянути у телеграмі ДСНС. Однак п росимо людей зі слабкою психікою не переглядати відповідні кадри.

Повний текст публікації:

Харків: страшна статистика наслідків "русского мира" Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшло 31 особа з пораненнями різного ступеня тяжкості. Одна жінка померла. Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлено пізніше.

Усього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених. З усіх доправлених померли 7 людей. Цьому немає прощення! Б'ємо ворога усіма силами та засобами! Слава Україні!

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