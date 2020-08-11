Страшные проценты: Зеленский рассказал о том, как до президентства "влез" в кредит на жилье
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем прошлом сложном опыте с ипотекой на квартиру. По его словам, тогда были "страшные проценты", но сейчас ситуация меняется.
По словам главы государства, до избрания президентом он взял ипотеку на покупку квартиры на Оболони в Киеве под 22–25%. Слова Зеленского цитирует пресс-служба Офиса Президента.
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По его словам, украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых.
Банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, просто неподъемные для многих украинских семей,
– отметил Владимир Зеленский.
Как часто украинцы начали брать ипотечные икредиты
- По данным заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив, в течение первого месяца действия программы по предоставлению доступной ипотеки для населения, общий объем займов составил 75 миллионов гривен (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составлять не менее 3 миллиардов гривен.
- Каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки, например, общая сумма, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки.
- Единственное стандартное условие – заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит.
Что такое ипотека?Залог недвижимости, которая остается в собственности плательщика. Ипотечный кредит – банковский заем, полученный под залог недвижимости.
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Какие ставки по ипотеке в Европе
- Дания – 0,65%,
- Финляндия – 1,5%,
- Франция – 1,7%,
- Швейцария – 1,75%,
- Германия – 1,9%.