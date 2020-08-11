Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем прошлом сложном опыте с ипотекой на квартиру. По его словам, тогда были "страшные проценты", но сейчас ситуация меняется.

По словам главы государства, до избрания президентом он взял ипотеку на покупку квартиры на Оболони в Киеве под 22–25%. Слова Зеленского цитирует пресс-служба Офиса Президента.

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По его словам, украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых.

Банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, просто неподъемные для многих украинских семей,

– отметил Владимир Зеленский.

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По данным заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив, в течение первого месяца действия программы по предоставлению доступной ипотеки для населения, общий объем займов составил 75 миллионов гривен (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составлять не менее 3 миллиардов гривен.

Каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки, например, общая сумма, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки.

Единственное стандартное условие – заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит.

Обратите внимание! Украинская ипотека – одна из самых дорогих в мире. Власть обещала существенно снизить ставку, чтобы сделать покупку жилья более доступной. Три государственных банка уже запустили ипотеку под 10% и ниже.

Что такое ипотека? Залог недвижимости, которая остается в собственности плательщика. Ипотечный кредит – банковский заем, полученный под залог недвижимости. Залог недвижимости, которая остается в собственности плательщика. Ипотечный кредит – банковский заем, полученный под залог недвижимости.

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