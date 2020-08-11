Президент України Володимир Зеленський розповів про свій минулий складний досвід з іпотекою на квартиру. За його словами, тоді були "страшні відсотки", але зараз ситуація змінюється.

За словами глави держави, до обрання президентом, він взяв іпотеку на купівлю квартири на Оболоні в Києві під 22 – 25%. Слова Зеленського цитує пресслужба Офісу Президента.

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За його словами, українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних.

Банківські ставки за іпотекою, які існували досі просто непідйомні для багатьох українських сімей,

– зазначив Володимир Зеленський.

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За даними заступниці глави Офісу Президента Юлії Ковалів, протягом першого місяця дії програми з надання доступної іпотеки для населення, загальний обсяг позик склав 75 мільйонів гривень (понад 200 іпотечних кредитів). А до кінця року іпотечний портфель банків може становити не менше 3 мільярдів гривень.

Кожен банк розробив свої програми та умови надання доступної іпотеки, наприклад, загальна сума, розмір першого внеску, термін надання пільгової ставки.

Єдина стандартна умова – позичальники повинні продемонструвати банку наявність доходу їхньої сім’ї чи домогосподарства, який дозволить обслуговувати цей кредит.

Зверніть увагу! Українська іпотека – одна з найдорожчих у світі. Влада обіцяла суттєво знизити ставку, щоб зробити купівлю житла більш доступною. Три державні банки вже запустили іпотеку під 10% та нижче.

Що таке іпотека? Застава нерухомості, яка залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості. Застава нерухомості, яка залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.

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