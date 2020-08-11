Страшні відсотки: Зеленський розповів про те, як до президентства "вліз" у кредит на житло
Президент України Володимир Зеленський розповів про свій минулий складний досвід з іпотекою на квартиру. За його словами, тоді були "страшні відсотки", але зараз ситуація змінюється.
За словами глави держави, до обрання президентом, він взяв іпотеку на купівлю квартири на Оболоні в Києві під 22 – 25%. Слова Зеленського цитує пресслужба Офісу Президента.
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За його словами, українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних.
Банківські ставки за іпотекою, які існували досі просто непідйомні для багатьох українських сімей,
– зазначив Володимир Зеленський.
Як часто українці почали брати іпотечні ікредити
- За даними заступниці глави Офісу Президента Юлії Ковалів, протягом першого місяця дії програми з надання доступної іпотеки для населення, загальний обсяг позик склав 75 мільйонів гривень (понад 200 іпотечних кредитів). А до кінця року іпотечний портфель банків може становити не менше 3 мільярдів гривень.
- Кожен банк розробив свої програми та умови надання доступної іпотеки, наприклад, загальна сума, розмір першого внеску, термін надання пільгової ставки.
- Єдина стандартна умова – позичальники повинні продемонструвати банку наявність доходу їхньої сім’ї чи домогосподарства, який дозволить обслуговувати цей кредит.
Що таке іпотека?Застава нерухомості, яка залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.
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Які ставки по іпотеці в Європі
- Данія – 0,65%,
- Фінляндія – 1,5%,
- Франція – 1,7%,
- Швейцарія – 1,75%,
- Німеччина – 1,9%.