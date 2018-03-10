Страшный случай в Кировоградской области: в пожаре погибли трое маленьких детей

В первой половине дня 10 марта пожар вспыхнул в жилом доме в селе Верблюжка, что на Кировоградщине. Во время тушения спасатели обнаружили тела трех маленьких детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Кировоградской области.

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Когда спасатели прибыли на место инцидента, то пламя уже охватило одноэтажный дом. Трое маленьких детей, которым было 3, 4 и 1 год, были уже мертвыми.

В доме пользуются печным отоплением. Мать ушла из дома и оставила детей без присмотра. Сейчас причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.