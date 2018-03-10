Страшний випадок на Кіровоградщині: в пожежі загинуло троє маленьких дітей

В першій половині дня 10 березня пожежа спалахнула у житловому будинку у селі Верблюжка, що на Кіровоградщині. Під час гасіння рятувальники виявили тіла трьох маленьких дітей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Кіровоградської області.

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Коли рятувальники прибули на місце інциденту, то полум’я вже охопило одноповерховий будинок. Троє маленьких дітей, яким було 3, 4 та 1 рік, були вже мертвими.

У будинку користуються пічним опаленням. Мати пішла з дому та залишила дітей без нагляду. Наразі причини пожежі та смерті дітей встановлюють фахівці.