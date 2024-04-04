Об этом 24 Каналу сообщил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, подчеркнув, что это был скорее не дипломатический, а искренний и откровенный разговор. В нем, кстати, Себастьян Лекорню выразил свое отношение к выдумкам российской стороны об участии западных стран в организации теракта и подтвердил, что французская сторона располагает информацией о том, что его организовывал ИГИЛ.

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Во время разговора Шойгу, вполне естественно, обвинил Запад "во всех грехах", вспоминая войну в Украине. В то же время французский министр подчеркнул, что они поддерживают Украину.

Конечно, министр обороны Франции не мог осуществить звонок в Россию без разрешения или указания президента Франции Эммануэля Макрона.

После разговора появилась реакция России, где Шойгу в официальном сообщении сказал: "Я надеюсь, что за этим терактом не стоит Франция". То есть, грубо говоря, он в очередной раз плюнул в лицо французам,

– сказал Жирнов.

Стратегическая ошибка французов

В общем, Россия всегда будет рассматривать такие звонки как проявление слабости, поэтому стратегически этот разговор был ошибкой. Тем более, что в последнее время между Францией и Россией продолжается постоянная медийная война.

Макрон сказал, что войска НАТО потенциально могут быть на территории Украины, хотя, кстати, Украина не просила никаких войск НАТО. Украина просит вооружение и помощь, а не войска. Вся эта история продолжается, но я считаю, что Лекорню зря звонил Шойгу, потому что это пробный камень, который доказал, что Россия не изменилась в этом смысле,

– сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

Главная террористическая мировая угроза, за исключением конкретной войны террористической России против Украины, это исламская угроза. И французы не могли не попытаться навести какие-то мосты с Россией.

Франция обеспокоена по двум причинам

Первая причина – уже в июне 2024 года будут проходить десятые выборы в Европейский парламент, и по этому поводу все обеспокоены возможностью проведения терактов во время этого мероприятия.

Вторая причина – Франция летом принимает Летние Олимпийские игры. Конечно, она обеспокоена безопасностью этих игр.

Вся эта история, скорее всего, связана с этим. И, кстати, у Макрона в последнее время было несколько заявлений, в которых он говорил, что если бы Россия захотела возобновить сотрудничество в сфере совместной борьбы с международным исламским терроризмом, то Франция всегда готова к этому делу,

– подытожил Сергей Жирнов.

Обратите внимание! Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 3 апреля провел телефонный разговор с главой минобороны России Сергеем Шойгу. Разговор длился около часа и касался, главным образом, теракта в "Крокусе" и войны в Украине.

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