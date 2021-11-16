Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире 24 канала. Однако этот документ нарушает любое международное экономическое регулирование и отношения.
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По словам Мезенцевой, оккупационные власти России пытаются найти конструктивные, на их взгляд, элементы. Сейчас она использует экономические инструменты.
Я расцениваю это как следующий стратегический шаг, который они пытаются осуществить,
– подчеркнула нардеп.
Депутат также рассказала, что когда-то Молдова, оккупация территорий которой длится уже более 20 лет, смогла ввести для них стандарты. Там начали регистрировать предприятия именно по молдавским правилам и процедурам.
"Меня, например, заинтересовало, возможно ли такое ввести в Украине", – заявила она.
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Что этому предшествовало
- Владимир Путин подписал указ о "гуманитарной помощи" псевдореспубликам оккупированных территорий Донетчины и Луганщины.
- Документ позволяет закупать товары, изготовленные на оккупированных территориях, наравне с российскими.
- Путин уже поручил организовать пункты пропуска на границе, через которые будут перемещаться товары.