Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире 24 канала. Однако этот документ нарушает любое международное экономическое регулирование и отношения.

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По словам Мезенцевой, оккупационные власти России пытаются найти конструктивные, на их взгляд, элементы. Сейчас она использует экономические инструменты.

Я расцениваю это как следующий стратегический шаг, который они пытаются осуществить,

– подчеркнула нардеп.

Депутат также рассказала, что когда-то Молдова, оккупация территорий которой длится уже более 20 лет, смогла ввести для них стандарты. Там начали регистрировать предприятия именно по молдавским правилам и процедурам.

"Меня, например, заинтересовало, возможно ли такое ввести в Украине", – заявила она.

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Что этому предшествовало