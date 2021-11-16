Про це розповіла депутатка від "Слуги народу" та голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в ефірі 24 каналу. Однак цей документ порушує будь-яке міжнародне економічне регулювання і відносини.

До теми Крок до інтеграцій економіки: Путін прирівняв товари з окупованих територій до російських

За словами Мезенцевої, окупаційна влада Росії намагається знайти конструктивні, на їхній погляд, елементи. Наразі вона використовує економічні інструменти.

Я розцінюю це як наступний стратегічний крок, який вони намагаються здійснити,
наголосила нардепка.

Депутатка також розповіла, що колись Молдова, окупація територій якої триває вже понад 20 років, змогла запровадити для них стандарти. Там почали реєструвати підприємства саме за молдовськими правилами й процедурами.

"Мене, наприклад, зацікавило, чи можливо таке запровадити в Україні", – заявила вона.

Дізнайтеся більше Росія зібралася повністю інтегрувати окупований Донбас, – розвідка

Мезенцева прокоментувала указ Путіна щодо товарів з окупованих територій: дивіться відео

Що цьому передувало

  • Володимир Путін підписав указ про "гуманітарну допомогу" псевдореспублікам окупованих територій Донеччини та Луганщини.
  • Документ дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими.
  • Путін вже доручив організувати пункти пропуску на кордоні, через які переміщатимуться товари.