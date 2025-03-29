Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины. Ведомство вместе с другими ответственными органами власти, общественной средой и экспертами уже внедряет инициативы, которые помогают строить сплоченное общество.

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Что известно о кампании

Речь идет о поддержке семей с детьми, развитии программ переквалификации для людей 45+, работе над созданием системы ухода, что соответствует современным вызовам, а также расширении доступа к услугам по улучшению репродуктивного здоровья.

Каждый, кто сегодня работает, создает, поддерживает семью и помогает другим, делает свой вклад в укрепление государства. Мы благодарны каждому, кто сознательно выбирает оставаться украинцем в самый сложный период современной истории, ведь именно эти люди творят будущее нации,

– подчеркнула министр Оксана Жолнович.

Среди ключевых направлений Стратегии демографического развития – обеспечение равных возможностей, идея активного долголетия, поддержка рождаемости и семей.

Видеоманифест кампании "Выбираем быть украинцами": смотрите видео

Справка: инициатива является частью Стратегии демографического развития до 2040 года, разработанной Министерством социальной политики и одобренной правительством в 2024 году. Информационная кампания инициирована Минсоцполитики при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения и правительства Великобритании.