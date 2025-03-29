Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики України. Відомство разом з іншими відповідальними органами влади, громадським середовищем та експертами вже впроваджує ініціативи, які допомагають будувати згуртоване суспільство.

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Що відомо про кампанію

Йдеться про підтримку родин з дітьми, розвиток програм перекваліфікації для людей 45+, роботу над створенням системи догляду, що відповідає сучасним викликам, а також розширення доступу до послуг з покращення репродуктивного здоров’я.

Кожен, хто сьогодні працює, створює, підтримує родину та допомагає іншим, робить свій внесок у зміцнення держави. Ми вдячні кожному, хто свідомо обирає залишатися українцем у найскладніший період сучасної історії, адже саме ці люди творять майбутнє нації,

– наголосила міністерка Оксана Жолнович.

Серед ключових напрямів Стратегії демографічного розвитку – забезпечення рівних можливостей, ідея активного довголіття, підтримка народжуваності та родин.

Відеоманіфест кампанії "Обираємо бути українцями": дивіться відео

Довідка: ініціатива є частиною Стратегії демографічного розвитку до 2040 року, розробленої Міністерством соціальної політики та схваленої урядом у 2024 році. Інформаційна кампанія ініційована Мінсоцполітики за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та уряду Великої Британії.