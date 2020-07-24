Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма, но пока документ не является публичным. Проект является лишь частью огромной стратегии, в будущем планируют создать международную коммуникационную площадку по вопросам аннексии полуострова.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире одного из телеканалов заявила, что "Стратегия деоккупации Крыма" не является публичным проектом, поскольку в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, сообщает 24 канал.

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МИД планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам временно оккупированного Крыма, поскольку пока такой платформы не существует. В целом Эмине Джапарова считает, что сегодня главной задачей в вопросах Крыма является публичность.

Когда мы говорим про Крым, к сожалению, реакция мирового сообщества – она весьма фрагментарная и спорадическая,

– пояснила замглавы МИД.

Она добавила, что сейчас РФ вкладывает огромный ресурс, чтобы примирить с оккупацией все мировое сообщество.

Что говорят о международной платформе в правительстве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о финализации концепции международной платформы "Крым – это Украина", сообщает Правительственный портал.

Политик отметил, что сначала предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

Главное о платформе:

Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации – от гуманитарного измерения до вопросов безопасности.

В ряду ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности США, Великобританию и Францию, Германию как ключевую участницу нормандского формата, а также региональных партнеров.

Украина надеется на поддержку со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций.

Отметим, что об инициативе Денис Шмыгаль рассказал и высокому представителю Европейского союза Жозепу Боррелю, который заверил в том, что безопасность Украины – это безопасность Европы, а потому Европейский союз продолжит активное и конструктивное сотрудничество с нашей страной.

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