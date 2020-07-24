Україна підготувала стратегію деокупацію Криму, але наразі документ не є публічним. Проєкт є лише частиною величезної стратегії, у майбутньому планують створити міжнародну комунікаційну площадку з питань анексії півострова.

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в ефірі одного з телеканалів заявила, що "Стратегія деокупації Криму" не є публічним проєктом, оскільки в таких питаннях повинні бути документи більш широкого масштабу, повідомляє 24 канал.

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МЗС планує створити міжнародну комунікаційну площадку з питань тимчасово окупованого Криму, оскільки наразі такої платформи не існує. Загалом Еміне Джапарова вважає, що сьогодні найголовнішим завданням в питаннях Криму є публічність.

Коли ми говоримо про Крим, на жаль, реакція світової спільноти – вона досить фрагментарна і спорадична,

– пояснила заступниця голови МЗС.

Вона додала, що зараз РФ вкладає вкладає величезний ресурс, щоб примирити з окупацією все світове співтовариство.

Що кажуть про міжнародну платформу в уряді

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи "Крим – це Україна", повідомляє Урядовий портал.

Політик зауважив, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом в переговорний.

Головне про платформу:

Платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації – від гуманітарного до безпекового виміру.

Серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держав-гарантів української безпеки, зокрема США, Велику Британію та Францію, Німеччину як ключову учасницю нормандського формату, а також регіональних партнерів.

Україна сподівається на підтримку з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку введенням кримських пакетів санкцій.

Зауважимо, що про ініціативу Денис Шмигаль розповів до високому представнику Європейського Союзу Жозепу Боррелю, який запевнив у тому, що безпека України – це безпека Європи, а тому Європейський Союз продовжить активну й конструктивну співпрацю з нашою країною.

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