Крим – це Україна: в уряді підготували стратегію деокупації Криму – що відомо
Україна підготувала стратегію деокупацію Криму, але наразі документ не є публічним. Проєкт є лише частиною величезної стратегії, у майбутньому планують створити міжнародну комунікаційну площадку з питань анексії півострова.
Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в ефірі одного з телеканалів заявила, що "Стратегія деокупації Криму" не є публічним проєктом, оскільки в таких питаннях повинні бути документи більш широкого масштабу, повідомляє 24 канал.
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МЗС планує створити міжнародну комунікаційну площадку з питань тимчасово окупованого Криму, оскільки наразі такої платформи не існує. Загалом Еміне Джапарова вважає, що сьогодні найголовнішим завданням в питаннях Криму є публічність.
Коли ми говоримо про Крим, на жаль, реакція світової спільноти – вона досить фрагментарна і спорадична,
– пояснила заступниця голови МЗС.
Вона додала, що зараз РФ вкладає вкладає величезний ресурс, щоб примирити з окупацією все світове співтовариство.
Що кажуть про міжнародну платформу в уряді
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи "Крим – це Україна", повідомляє Урядовий портал.
Політик зауважив, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом в переговорний.
Головне про платформу:
- Платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації – від гуманітарного до безпекового виміру.
- Серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держав-гарантів української безпеки, зокрема США, Велику Британію та Францію, Німеччину як ключову учасницю нормандського формату, а також регіональних партнерів.
- Україна сподівається на підтримку з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку введенням кримських пакетів санкцій.
Зауважимо, що про ініціативу Денис Шмигаль розповів до високому представнику Європейського Союзу Жозепу Боррелю, який запевнив у тому, що безпека України – це безпека Європи, а тому Європейський Союз продовжить активну й конструктивну співпрацю з нашою країною.
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Анексія Криму Росією: що відомо
- Взимку 2014 в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова.
- Росія незаконно включила Крим до свого складу.
- Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму. Мовляв, це питання закрите назавжди.
- Через анексію Криму міжнародна спільнота запровадила санкції проти Росії.
- Україна не вимагатиме від РФ компенсацій через анексію, бо це зашкодить стратегії, на якій наполягає наша держава.
- Наразі не існує платформи для обговорення кримського питання. Одак Україна над цим активно працює.