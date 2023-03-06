Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, с помощью дальнобойного вооружения ВСУ смогут выгнать Россию из Крыма за 3 – 4 недели.

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Жданов отметил, что вблизи Евпатории оккупанты роют окопы, потому что боятся украинского морского десанта, который может прийти освобождать полуостров. Он заверил, что если Украина получит дальнобойное оружие, окопы россиян уже не спасут.

Военный эксперт объяснил, что ВСУ с помощью дальнобойного вооружения дальностью 150 – 300 километров смогут накрыть огнем Крымский мост, впоследствии и паромную переплавку. Таким образом украинские военные уничтожат российские склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, воинские части, накопление техники и оружия.

Через 3 – 4 недели такого обстрела российским войскам будет нечем оборонять Крым. Даже с нарушением поставок через Керченский пролив они окажутся в оперативном окружении. Нужно только огневое поражение дальнобойными средствами. Километры окопов им не помогут,

– убежден он.

Олег Жданов добавил, что, скорее всего, дальнобойные средства уничтожат российскую систему ПВО в Крыму. Поэтому вместе с артиллерией и ракетами ВСУ будут применять еще и авиацию, которая полностью уничтожит объекты захватчиков.

Жданов об освобождении Крыма: смотрите видео

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