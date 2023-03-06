Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, за допомогою далекобійного озброєння ЗСУ зможуть вигнати Росію з Криму за 3 – 4 тижні.

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Жданов зазначив, що поблизу Євпаторії окупанти риють окопи, адже бояться українського морського десанту, який може прийти звільняти півострів. Він запевнив, що якщо Україна отримає далекобійну зброю, то окопи росіян вже не врятують.

Військовий експерт пояснив, що ЗСУ за допомогою далекобійного озброєння дальністю 150 – 300 кілометрів зможуть накрити вогнем Кримський міст, згодом і поромну переплаву. У такий спосіб українські військові знищать російські склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, військові частини, накопичування техніки та зброї.

Через 3 – 4 тижні такого обстрілу російським військам буде нічим обороняти Крим. Навіть з порушенням поставок через Керченську протоку вони опиняться в оперативному оточенні. Потрібно тільки вогневе ураження далекобійними засобами. Кілометри окопів їм не допоможуть,

– переконаний він.

Олег Жданов додав, що, швидше за все, далекобійні засоби знищать російську систему ППО у Криму. Тому разом з артилерією та ракетами ЗСУ будуть застосовувати ще й авіацію, яка повністю знищить об’єкти загарбників.

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