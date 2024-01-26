“Мы поможем Украине победить, это наша цель”, – с такими словами выступил О'Брайен в аналитическом центре German Marshall Fund, – информирует 24 Канал. Он отметил, что до конца 2024 года Украина станет сильнее и сможет определять свое будущее, опираясь на западную помощь.

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ЕС и США объединяют усилия

О'Брайен выразил уверенность в дальнейшей финансовой поддержке со стороны не только США, а также и Европы. Он отметил, что ЕС рассмотрит вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро, что станет значительным вкладом в общую победу.

Президент (Еврокомиссии – 24 Канал) Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе выразила уверенность, что ЕС обеспечит необходимое финансирование,

– сообщил О'Брайен.

Представитель Госдепа отметил важность поддержки Украины в обеих палатах Конгресса США: "Есть огромная поддержка Украины... Проблемой остается только, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование", – сказал он.

О'Брайен также обратил внимание на важность быстрых решений: "Каждый день люди воюют и гибнут, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас – время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед".

Стратегия наступления

Стратегия победы Украины, по словам О'Брайена, является наступательной. Он отметил, что Россия намерена продолжать войну, но Украина продолжает выбирать демократию и европейское будущее.

Украинцы продолжают выбирать демократию, справедливость и европейское будущее, так же как дважды делали это на Майдане, и как сейчас происходит ежедневно на передовой борьбы против России,

– сказал он.

О'Брайен также высказался об экономических перспективах Украины и России. Он отметил, что Украину ожидает роста экономики, тогда как Россия потеряла ключевые отрасли и зависит от Китая, Северной Кореи и Ирана. "Это не рецепт роста", – акцентировал он.

Важно! О'Брайен отказался обсуждать альтернативные сценарии относительно провала голосования за помощь Украине и выразил надежду на дальнейший быстрый прогресс. По его словам, Вашингтон осознает срочность этого вопроса, ведь он также способен гарантировать США большую безопасность.

Добавим, что недавно представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил: Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022 и 2023 годов.

В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил: это не означает, что объем помощи будет уменьшен уже в 2024 году.

По его словам, Вашингтон готов нас интенсивно поддерживать до тех пор, пока мы крепко не станем на ноги и будет иметь достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии.