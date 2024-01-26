“Мы поможем Украине победить, это наша цель”, – с такими словами выступил О'Брайен в аналитическом центре German Marshall Fund, – информирует 24 Канал. Он отметил, что до конца 2024 года Украина станет сильнее и сможет определять свое будущее, опираясь на западную помощь.
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ЕС и США объединяют усилия
О'Брайен выразил уверенность в дальнейшей финансовой поддержке со стороны не только США, а также и Европы. Он отметил, что ЕС рассмотрит вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро, что станет значительным вкладом в общую победу.
Президент (Еврокомиссии – 24 Канал) Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе выразила уверенность, что ЕС обеспечит необходимое финансирование,
– сообщил О'Брайен.
Представитель Госдепа отметил важность поддержки Украины в обеих палатах Конгресса США: "Есть огромная поддержка Украины... Проблемой остается только, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование", – сказал он.
О'Брайен также обратил внимание на важность быстрых решений: "Каждый день люди воюют и гибнут, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас – время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед".
Стратегия наступления
Стратегия победы Украины, по словам О'Брайена, является наступательной. Он отметил, что Россия намерена продолжать войну, но Украина продолжает выбирать демократию и европейское будущее.
Украинцы продолжают выбирать демократию, справедливость и европейское будущее, так же как дважды делали это на Майдане, и как сейчас происходит ежедневно на передовой борьбы против России,
– сказал он.
О'Брайен также высказался об экономических перспективах Украины и России. Он отметил, что Украину ожидает роста экономики, тогда как Россия потеряла ключевые отрасли и зависит от Китая, Северной Кореи и Ирана. "Это не рецепт роста", – акцентировал он.
Добавим, что недавно представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил: Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022 и 2023 годов.
В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил: это не означает, что объем помощи будет уменьшен уже в 2024 году.
По его словам, Вашингтон готов нас интенсивно поддерживать до тех пор, пока мы крепко не станем на ноги и будет иметь достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии.