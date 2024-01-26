"Ми допоможемо Україні перемогти, це наша мета", – з такими словами виступив О'Браєн в аналітичному центрі German Marshall Fund, – інформує 24 Канал. Він наголосив, що до кінця 2024 року Україна стане сильнішою і зможе визначати своє майбутнє, опираючись на західну допомогу.

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ЄС і США об'єднують зусилля

О'Браєн висловив впевненість у подальшій фінансовій підтримці з боку не лише США, а також і Європи. Він зазначив, що ЄС розгляне питання про виділення Україні 50 мільярдів євро, що стане значним внеском у спільну перемогу.

Президентка (Єврокомісії – 24 Канал) Урсула фон дер Ляєн минулого тижня висловила впевненість, що ЄС забезпечить необхідне фінансування,

– повідомив О'Браєн.

Представник Держдепу наголосив на важливості підтримки України в обох палатах Конгресу США: "Є величезна підтримка України... Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування", – сказав він.

О'Браєн також звернув увагу на важливість швидких рішень: "Кожного дня люди воюють і гинуть, щоб захистити їхню і нашу безпеку. І я думаю, зараз – час для того, щоб ми могли бути поруч з ними, рухаючись вперед".

Стратегія наступу

Стратегія перемоги України, за словами О'Браєна, є наступальною. Він відзначив, що Росія має намір продовжувати війну, але Україна продовжує обирати демократію та європейське майбутнє.

Українці продовжують обирати демократію, справедливість і європейське майбутнє, так само як двічі робили це на Майдані, і як зараз відбувається щодня на передовій боротьби проти Росії,

– сказав він.

О'Браєн також висловився про економічні перспективи України та Росії. Він зазначив, що Україна очікує зростання економіки, тоді як Росія втратила ключові галузі та залежить від Китаю, Північної Кореї та Ірану. "Це не рецепт зростання", – акцентував він.

Важливо! О'Браєн відмовився обговорювати альтернативні сценарії щодо провалу голосування за допомогу Україні та висловив сподівання на подальший швидкий прогрес. За його словами, Вашингтон усвідомлює терміновість цього питання, адже воно також здатне гарантувати США більшу безпеку.

Додамо, що нещодавно речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив: Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022 та 2023 років.

Водночас очільник українського МЗС Дмитро Кулеба запевнив: це не означає, що обсяг допомоги буде зменшено вже у 2024 році.

За його словами, Вашингтон готовий нас інтенсивно підтримувати до того часу, допоки ми міцно не станемо на ноги та матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії.