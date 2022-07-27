Стратком ВСУ показал первое видео с Антоновского моста после ночного удара

Украинские защитники нанесли мощный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Появилось первое видео моста после ночного удара.

"Теперь бежать только пешком": как выглядит Антоновский мост

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины показал, как выглядит Антоновский мост после филигранных ударов защитников.

Внимание Антоновский мост могли атаковать именно тогда, когда оккупанты переправляли им технику

Опубликовано первое видео с Антоновского моста после ночного удара ВСУ. Теперь бежать только пешком или по воде. Желаем удачи,

– говорится в сообщении.

Удар по Антоновскому мосту: коротко о главном

Первые сообщения о вероятных повреждениях моста появились еще вечером 26 июля. Местные начали публиковать в соцсети соответствующие видео, где были слышны мощные взрывы.

Утром 27 июля этот факт подтвердили в оперативном командовании. В частности, пресс-секретарь Наталья Гуменюк отметила, что "удары были филигранными". Из какого вооружения ВСУ ударили по мосту она не уточнила.

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко сообщал об использовании американских РСЗО HIMARS.

Оккупационные "власти" в Херсонской области признали удар по мосту, заявив, что по нему было выпущено более 10 ракет, а некоторые из них якобы сбили российские системы ПВО. В то же время оккупанты сообщили, что таки закрыли мост для движения и врут, что это никак не повлияет на ход войны.

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